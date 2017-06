Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les très chers bébés de Cristiano Ronaldo : la presse portugaise révèle combien le champion a payé la mère porteuse Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les attentions. Selon plusieurs médias portugais, le footballeur serait devenu papa de jumeaux, nés d’une mère porteuse. La somme versée à cette dernière vient aussi d’être révélée. Les rumeurs ne cessent d’enfler quant à la paternité de Cristiano Ronaldo. Le célèbre joueur de football serait devenu papa de jumeaux, nés d’une mère porteuse le 8 juin dernier, comme l’indiquent plusieurs médias portugais. Selon les tabloïds, il s’agirait d’une fille et d’un garçon prénommés Eva et Mateo. Leur mère biologique, choisie sur catalogue, vivrait aux Etats-Unis où elle aurait signé un contrat pour renoncer à ses droits.

L’heureux papa aurait même été sur la côte Ouest pour rencontrer ses deux enfants : « Cris­­tiano et sa famille sont im­­patients de faire la connais­­sance des nouveaux membres de leur clan. Il aime garder sa vie privée secrète mais a confié aux personnes qu'il aime et à ses proches amis que les deux enfants doivent arriver très bien­­tôt. Il a le senti­­ment que c'est le moment pour son fils d'avoir des frères avec lesquels grandir », a d’ailleurs confié une source proche au journal anglais The Sun. A noter que son premier fils, Cristiano Junior, âgé de 7 ans, est également né d’une mère porteuse outre-Atlantique.

Et ce n’est pas tout. La presse portugaise vient aussi de dévoiler le montant versé par Cristiano Ronaldo à cette mère porteuse. Selon le journal Mundo Deportivo, la star de 32 ans aurait déboursé pas moins de 200 000 euros. Alors qu’il a récemment officialisé sa relation avec Geor­gina Rodri­guez âgée de 23 ans, Cristiano Ronaldo semble donc prêt à (re)goûter aux joies de la paternité.

Retrouvez cet article sur gala.fr





