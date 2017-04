A l’instabilité de la valeur des différentes monnaies, évoquée hier, s’ajoutait nombre de complications concernant les unités de mesure. Le quantar, par exemple, était un récipient de forme pyramidale inversée installé sur le pont des navires où la gomme était déversée à l’aide d’une espèce de manche en toile. Lorsqu’il était rempli et que l’accord était conclu, un panneau mobile était ouvert afin que la gomme s’écoule au fond de la cale. En 1767, le quantar de gomme valait 15 pièces de Guinée à 25 £ pièce, soit 375 £. Entre 1780, la livre (française) de gomme se vendait en Europe 3 £ et 30 sols. Les commerçants à qui elle revenait à 3 sols et 10 deniers, la revendaient 45 sous. Outre le quantar, on utilisait également le quintal maure dont la valeur était très variable selon les endroits : de 350 livres à l’escale du Désert, à 400 livres à celle du Terrier Rouge, et jusqu’à 550 livres ailleurs.



