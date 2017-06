Les vacances de Messi: un yacht à 9.000 euros par jour

Mois de juin plutôt tranquille pour Lionel Messi. Dispensé du dernier match amical de la saison avec la sélection argentine, la star du Barça est déjà en vacances depuis quelques jours. Avec sa famille et des amis, dont Luis Suarez et Cesc Fabregas, il passe du bon temps sur un yacht à proximité d'Ibiza.



Le "Seven C", nom attribué au luxueux bateau, comprend une suite, trois chambres, quatre salles de bain et un salon. Un cuisinier et une hôtesse sont disponibles 24 heures sur 24.



Le prix? 8.833 euros par jour, rien que cela. Si vous désirez louer le bateau et adopter le train de vie de Messi durant une semaine, vous devrez débourser 53.240 euros.



Un peu de détente avant le mariage programmé le 30 juin prochain.