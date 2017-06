Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les vacances de l'amour: Rihanna,TRÈS proche d'un beau brun, la chan­teuse ne serait plus céli­ba­taire Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

Selon TMZ, Rihanna ne serait plus céli­ba­taire. Photo­gra­phiée en compa­gnie d'un beau gosse dans une piscine en Espagne, la chan­teuse passe­rait ses premières vacances avec son nouvel amou­reux…



Avec Rihanna, les petits amis ne durent jamais bien long­temps. La chan­teuse barba­dienne ne semble toujours pas déci­dée à se poser: même son couple avec le rappeur Drake n'a pas tenu. TMZ révèle pour­tant, que la star aurait retrouvé un beau brun pour parta­ger sa vie.



Photo­gra­phiés ensemble lundi dans une piscine en Espagne, les deux tour­te­reaux n'étaient pas en train de jouer au water-polo…



Sur les clichés publiés par le site améri­cain, Rihanna était, entre autre, en pleine séance de bouche-à- bouche avec ce beau gosse. Le média affirme que cet inconnu pour­rait bel et bien être son nouvel amou­reux.



Très complices, ils seraient partis ensemble en vacances en louant une villa chic. À 29 ans, Rihanna aurait ainsi peut-être envie d'un peu de stabi­lité, alors que la seule rela­tion longue qu'elle a connue, avec le rappeur Chris Brown, s'était extrê­me­ment mal termi­née.



Après s'être récon­ci­liée en 2012 avec celui qui l'avait violem­ment agres­sée, Rihanna n'a fait que papillon­ner. Aperçue en compa­gnie de nombreuses person­na­li­tés, la chan­teuse a par exemple, briè­ve­ment fréquenté Karim Benzema.



Signe que tout change pour RiRi, il y a quelques jours, elle avait donné des conseils amou­reux à l'un de ses fan sur Twit­ter, frappé par un chagrin d'amour : « Pleure si tu en as besoin, mais ça ne durera pas pour toujours ! Tu trou­­ve­­ras l’amour à nouveau, et ça sera encore plus beau ! »



