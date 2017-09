Les véritable raisons du coup de boule de Youssou Touré Le désormais ex-secrétaire d’Etat en charge de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Youssou Touré, était intraitable au lendemain de la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2017 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, il est revenu sur les raisons pour lesquelles, il a fait cette sortie musclée, s’excusant du coup devant le président de la République et de tous ceux qu’il a dus blessés ou indisposer.



« Ce que nous avons dénoncé, c’est la manière dont cela a été fait. On aurait dû me prévenir pour que je prépare les gens qui travaillent avec moi. Mais, attendre 5 minutes avant la publication de la liste pour le faire ne me semble pas une bonne chose », a dit Youssou Touré, précisant qu’il n’en veut à personne.



Il indique que lorsque le président Macky Sall le nommait au Secrétariat d’Etat, il l’a appelé pour le le signifier. Aujourd’hui, qu’il ne l’a pas fait, il ne peut pas l’en vouloir. « C’est de sa prérogative… », a confié le coordonnateur du Réseau national des enseignants de l’APR.



Pour lui, d’abord, ce passage n’a, aucune, espèce d’importance. « Le peuple attend de nous qu’on prenne en charge les préoccupations des Sénégalais. Les individualités ne peuvent pas nous retarder. De ce point de vue, il n’y a rien d’alarmant, encore moins de grave. On est en politique, on discute, on échange et on arrive à des compromis très dynamiques », a-t-il assuré.

La rédaction de Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook