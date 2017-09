Les vérités crues du Grand Serigne de Dakar à la classe politique

Selon lui, le fait qu’ils se soient salués sans même le vouloir, peut donc être perçu comme un dialogue. Et dans cette logique, il appelle toute la classe politique « à se retrouver autour d’une table ».



« Vous vous êtes retrouvés ; vous vous êtes serrés la main sans le savoir et même sans le vouloir. De toutes les façons, vous devez dialoguer », a-t-il lancé.



Pour ce dignitaire religieux, le dialogue entre le pouvoir et l’opposition est possible. « Il faut taire vos querelles internes ; je pense que Sénégal a besoin de dialogue et non de scission », a soutenu Pape Ibrahima Diagne.



