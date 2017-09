Les vœux de longévité, de santé et de bonheur du Président Macky Sall à Me Abdoulaye Wade

Le geste semble anodin, mais le contenu est lourd de sens. Le Président Macky Sall a transmis ses vœux de longévité à l’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, qui a prié à la mosquée Massalikoul Djinane.



Malgré les différends, Macky Sall a eu une pensée pieuse envers Me Abdoulaye Wade. Il ne pouvait rater l’opportunité de la Tabaski pour présenter ses meilleurs vœux aux Sénégalais, même à ses adversaires, en cette solennité de la Tabaski. Il les a transmis par le biais de son Premier ministre, pour souhaiter une santé durable et une longévité à l’ancien chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade.



«Le Président Macky Sall salue toutes les personnalités politiques qui ont participé à la prière, à leur tête, le Président Abdoulaye Wade. Il m’a instruit de transmettre ses vœux de longévité, de santé et de bonheur au Président Abdoulaye Wade», a martelé le Premier ministre, Mahammad Dionne, après la prière à la mosquée Massalikoul Djinane où prie le pape du Sopi.



Invoquant l’appel à plus d’endurance et de foi de l’imam qui a dirigé la prière, le chef du gouvernement a plaidé pour l’unité au Sénégal. «Nous devons être unis dans ce pays, a-t-il clamé. Le Président Macky Sall appelle tout le monde à travailler à ses côtés.»



Avec L’Observateur

