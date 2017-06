Lésotho : à deux jours de l’investiture du nouveau premier ministre, son épouse est assassinée.

Lipolelo Thabane, l’épouse de Thomas Thabane, le nouveau premier ministre du Lesotho a été assassinée, mercredi 14 Juin. A deux jours de l’investiture de son mari, cette femme de 58 ans, se rendait chez elle en compagnie d’une amie.



L’épouse de Thomas Thabane, le nouveau Premier ministre du Lesotho, a été tuée par balles, mercredi 14 juin au soir, à l’avant-veille de l’investiture de son mari à la tête du gouvernement. Son amie et elle ont été la cible de tirs d’un inconnu, à Masana, aux abords de la capitale Maseru. La femme du premier ministre est morte sur le coup et son amie a été hospitalisée. La police dit ignorer pour le moment le mobile du crime.



Thomas Thabane vivait séparé de son épouse depuis plusieurs années, à cause d’une procédure de divorce compliquée. Cependant, il est marié avec une autre femme. Le secrétaire général de son parti dans une déclaration, a indiqué que Thomas Thabane était très choqué par la mort de son épouse. « Il reste fort malgré l’abattement », a-t-il ajouté. Investiture du Premier ministre maintenue La cérémonie d’investiture du premier ministre a cependant été maintenue. Elle est prévue pour le vendredi 16 Juin dans un stade de Maseru. Âgé de 77 ans, Thomas Thabane doit retrouver la tête du gouvernement trois ans après en avoir été chassé par un coup d’État manqué de l’armée, très influente dans le pays.



Le Lesotho, où la situation politique est tendue depuis la tentative de putsch de 2014, a connu des élections législatives la semaine dernière, les troisièmes en cinq ans, à la suite du vote d’une motion de censure en mars contre le Premier ministre d’alors, Pakalitha Mosisili. Frappé par la pauvreté, le chômage, une épidémie de sida qui touché 23% de sa population et un manque criant de services publics, le Lesotho est considéré comme un des pays plus pauvres de la planète.



source: Afrk.mag