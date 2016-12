Léthargie du parti de Wade : Aïda Mbodji menace le PDS La présidente du groupe parlementaire des Libéraux, Aïda Mbodji, hausse le ton lors d’un meeting de ralliement de responsables de l’Alliance pour la république (Apr) et menace le PDS qu'elle trouve être en léthargie.

La présidente du groupe parlementaire des Libéraux, Aïda Mbodji, hausse le ton lors d’un meeting de ralliement de responsables de l’Alliance pour la république (Apr) qu’elle présidait, elle a fait une sévère mise en garde à l’endroit de sa formation politique, rapporte “Vox Populi”.



Selon elle, le Pds est en léthargie depuis quelque temps. “Macky ne cesse de dire qu’il n’a qu’un seul adversaire, c’est le Pds. Mais l’adversaire du Pds, c’est le Pds, lui-même. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes toujours des militants du Pds et nous croyons aux idéaux et à l’héritage de Me Wade. Mais il faut que le Pds ait l’ambition de retourner au pouvoir”, souligne-t-elle.



Le deputé Aida Mbodj poursuit, « s’il (le Pds) renonce à cette ambition de reconquête du pouvoir, nous le ferons à sa place ».



« Nous irons à l’assaut des militants de base, comme c’est le cas, ici à Santhiou Darou Salam Mbacké, avec nos ressources humaines et nos moyens politiques, pour l’atteinte de cet objectif », annonce-t-elle.



Leral.net

