Lettre : Zappée du Gouvernement de Dionne II, Viviane Bampassy remercie tout de même le Président Macky Sall

Ministre dans le Gouvernement I de Mahammad Boun Abdallah Dionne, Viviane Bampassy n’a pas été reconduite dans le nouvel attelage ministériel formé après les élections législatives du 30 juillet dernier. Dans une lettre adressée au Chef de l’Etat, elle a tenu à remercier ce dernier du « privilège qu’il lui avait offert de servir le Sénégal ».



« C’est avec la respectueuse considération du serviteur de l’Etat et la gratitude indéfectible de la citoyenne reconnaissante, que j’ai l’honneur de vous adresser la présente pour vous remercier vivement du privilège que vous m’avez offert de servir notre pays dans les plus hautes fonctions de ministre de la République.



Pendant les trois années passées à la tête du ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public, je me suis engagée avec détermination et loyauté, à donner corps et consistance à votre vision d’une administration et une fonction modernes, au service du bien-être pour tous. Tout au long de ma mission, votre attention, votre confiance et votre soutien ne m’ont jamais fait défaut. Aussi, vous exprimant mes sentiments de profonde reconnaissance, je prie Le Seigneur de vous couvrir en toute circonstance de Sa Grâce multiforme infinie…», a-t-elle écrit.



Dans sa missive, Viviane Bampassy a aussi formulé des prières pour la nouvelle équipe gouvernementale, a appris l’Agence de presse sénégalaise.