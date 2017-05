Lettre des détenus de Koutal

« Nous venons par ce présent écrire cette lettre pour le transmettre au bureau de l’asred pour que ces derniers puissent faire passer nos doléances au président de la république.

Nous demandons pardon à la société Sénégalaise, à nos familles, femmes et enfants pour toutes les peines que nous leur causons jour et nuit.

Nous ne sommes pas tous fautifs. Parmi nous, il y a des innocents même si nous sommes présentement tous dans le même navire.

Nous espérons un jour pouvoir bénéficier de la liberté conditionnelle ou de la grâce présidentielle. Nous, à qui la justice a décerné de longues peines, nous demandons à ce que notre situation soit prise en compte par les autorités de ce pays.

Nous sommes actuellement 244 dont 7 Maliens, 11 Nigériens et 1 burkinabé l’objet de cette lettre est de solliciter la clémence du chef de l’état pour des raisons humanitaires car nous sommes après tous des citoyens mais avant tout des hommes avec des qualités et des défauts. Certains d’entre nous se sont trompés mais une faute reconnue est à moitié pardonnée.

Le cas de notre doyen, Ali SARR, 76 ans condamné à 20 ans et qui est à sa quatorzième année est un exemple patent.

Nous implorons votre clémence Monsieur le président de la République. Nous vous demandons de nous accorder une seconde chance.

Nous savons tous que la grâce relève de votre prérogative mais comprenez notre situation car beaucoup d’entre nous ont perdu leurs femmes et nos enfants ne vont plus à l’école.

Nous vous invitons à venir constater de visu notre situation car elle est alarmante. »

Par ailleurs, l’asred demande au chef de l’état d’édifier les détenus et leurs familles sur son devoir de grâce car depuis le 04 avril, ces dernières défilent au siège pour être édifiées. Les familles des détenus demandent la clémence du chef de l’état pour leurs progénitures qui purgent de longues peines et qui, depuis, ne bénéficient ni de la grâce présidentielle, ni de la liberté conditionnelle. L’ASRED attire également l’attention du chef de l’état sur la manière dont la grâce est accordée à certains détenus. Non seulement, elle est vendue mais en plus de cela certaines autorités politiques exercent une certaine pression auprès de la direction des grâces.

L’asred invite ses membres à la marche du 03 mai 2017 à 15h à la place de l’obélisque pour apporter notre soutien à la presse mais surtout pour répondre à l’appel de Monsieur Sidi Lamine NIASS, PDG du groupe Walfadjiri. Nous nous sentons toujours investis d’un devoir citoyen de veille et d’alerte.

L’ASRED est une association qui œuvre pour le bienêtre et la réinsertion sociale des détenus. Le départ est prévu à 13h à Rufisque en face de la boulangerie hlm.



Association pour le soutient et la réinsertion des détenus (Asred)

Le président Ibrahima Sall