Lettre ouverte A Monsieur le Camarade Président du parti (Khamza Sow)

Cher Camarade Président,



C’est avec regret et consternation que nous avons appris que le parti a investi deux candidats d'une même section (Bergamo) sur les listes, tous choisis au Nord. Ce choix ne respecte ni la parité ni l'équilibre des zones et ignore complètement les résultats issus des primaires.



De ce fait, nous déclinons ici et maintenant, toute responsabilité pour d'éventuelles surprises qu'une telle décision pourrait engendrer. La mission dirigée par M. Farba NGOM a foulé du pied, la volonté des trois coordinations de la DSE Apr Italie. Toutefois, la diaspora doit être gérée par les camarades qui vivent les réalités de la diaspora.



En effet, le Centre et le Sud qui sont les parents pauvres de l'APR en Italie, ne se retrouvent plus dans les choix opérés. Nous avons non seulement l'avantage de vivre la réalité locale, mais aussi nous disposons de compétences pour participer au développement de notre pays.



Cher Camarade Président, nous sommes désolés de nous adresser à vous par ce canal, mais jugeons utiles de vous faire entendre la voix de l'Italie des profondeurs. Camarade Président, nous allons geler nos activités jusqu'à ce que justice soit rétablie, mais connaissant votre clairvoyance et votre sens de l'équité, nous sommes persuadés que celle-ci sera faite.



Recevez Camarade Président, nos salutations les meilleures.





Les coordinations du Centre et du Sud Apr/Italie