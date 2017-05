Lettre ouverte à Barth

Montang SONKO Ce bonhomme de Barth n'a pas encore fini de grandir, il est à l'étape pure de l'adolescence. Cela s'illustre par les propos irrespectueux et injurieux qu'il profère tous les jours.

Son comportement laisse entrevoir celui d'un bambin qui après avoir perdu son jouet, se met à pleurnicher pour le retrouver. C'est un tonneau vide qui ne fait que du bruit.

Les populations dont il est dépositaire de leur confiance, l'attendent pour qu'il leur présente un bilan de ses réalisations depuis qu'il a été élu Maire et non de s'attaquer à d'honnêtes gens ou à des innocents, des enfants qui sont fiers de leurs parents.

Il doit savoir raison garder et se comporter comme un élu, en termes plus simples, se comporter comme un responsable au moins pour honorer « ses administrés» qui ne méritent vraiment pas un Maire de son genre.

Il doit se mettre au travail au lieu de passer tout son temps à vociférer. C'est un Maire sans vision ni ambition. Il a fait de la parole son fonds de commerce. Nous l'invitons à justifier sa gestion qui est décriée par certains de ses anciens collaborateurs avant de jeter le discrédit ailleurs.

