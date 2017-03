Lettre ouverte à M. Malick Gakou, Président du Grand Parti:Pourquoi vous devez être président de la République du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2017 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|





Seulement, ma joie a été de courte durée lorsque j’ai atterri à Diakine, un petit village de l’arrondissement de

Ce village que je squattais durant les fêtes et les grandes vacances m’était devenu étranger. Je ne comprenais pas comment la verdure pouvait rimer avec l’extrême pauvreté pour ne pas dire la misère.

Je ne comprenais pas qu’au 21e siècle alors que mon gouvernement se targue d’avoir une croissance de plus de 6%, mon village et ceux environnants n’ont ni eau, ni électricité. A défaut de lampes torche, la population compte désespérément sur la lumière de la lune pour éclairer les routes la nuit.



Aucune boutique, aucun magasin, aucun marché à l’horizon. La télévision, n’en parlons même pas. Elle est un luxe chez mes concitoyens. Le contraste est frappant entre Diakine et n’importe quel autre village digne de ce nom. C’est comme si Diakine ne fait pas partie du Sénégal dont l’émergence est chantonnée à longueur de journée par le président Macky Sall et ses hommes.

Pour s’acheter la moindre denrée alimentaire, il faut se rendre à Bignona. Et pour cela, il faut non seulement se lever à l’aube, mais aussi remuer terre et ciel pour avoir la dépense quotidienne. En effet, la seule source de revenus de ces honnêtes compatriotes, est inutilisable durant la saison sèche.



A Diakine, la misère est si accrue que disposer des trois repas quotidiens relève d’un véritable parcours du combattant. Les femmes enceintes ne connaissent pas ce que c’est un poste de santé encore moins un hôpital ou une clinique. La couverture maladie universelle, dont se gargarisent le Président Macky Sall et sa suite, n’existe même pas dans le vocabulaire des pauvres populations.

Les élèves qui ont la chance de réussir l’entrée en sixième doivent se taper plusieurs kilomètres à pied dans le maigre espoir d’apercevoir la couleur d’un Collège.



L’emploi, la jeunesse de Diakine n’en entend jamais parler. Son seul salut réside dans la culture maraichère. Encore que là aussi, elle éprouve toutes les peines du monde pour écouler ses récoltes. Une bonne partie de celle-ci étant condamnée au pourrissement. Diakine symbolise la pauvreté sous toutes ses coutures. Mon village agonise.



Choquée par l’extrême pauvreté des populations de mon village, je me suis confiée à mon oncle qui m’explique que les choses telles que je les connais à Dakar sont différentes ici. « Ton peuple est très pauvre, ma fille ». J’ai senti mon cœur se resserrer. J’avais un énorme nœud à la poitrine. Un nœud que même le sourire de grand père n’arrivait à enlever.



Aujourd’hui tous mes espoirs reposent sur un homme. Loin des clichés et des querelles de clocher, vous tenez Monsieur le Président Malick GAKOU votre rang.



Et l’on comprend pourquoi alors que notre pays devient un concentré des malheurs de notre planète rétrécie (extrême pauvreté, trafics en tous genres, corruption généralisée, mal gouvernance), l’on comprend vraiment que la constance de votre attitude, de vos réactions et de vos interventions, fait apparaître le multirécidiviste des bonnes actions comme un maître à vivre autant que comme un repère sûr et clair.



Votre trajectoire d’idole des jeunes, passée au rang d’icône de la nation, présente, en raccourci, tous les ressorts du Sénégal qu’on aime : énergie positive, initiative et invention, sens de la mesure, créativité et entreprenariat, solidarité, équité et dignité, leadership.

Voilà pourquoi M. Malick GAKOU vous devez être Président de la République pour redonner vie et envie aux milliers de localités qui, comme Diakine patauge dans une pauvreté sans fin.

Le statut de Président du Grand Parti ne suffit plus.



La population de Diakine et au-delà, celle du Sénégal tout entier a besoin que vous pansiez ses plaies en tant que premier Magistrat du Sénégal.

J’ose espérer que nos compatriotes comprendront que vous êtes leur meilleur espoir pour que le Sénégal ne se limite plus à Dakar.

Ce n’est plus une option vous devez être Président pour que l’information dépasse les limites de Dakar. Vous devez être Président de la République du Sénégal pour que les Casamançais se sentent vraiment Sénégalais.

Vous devez être Président pour que le Sénégal compte réellement 14 régions et non pas une seule.



Vous devez être Président de la République du Sénégal pour que les populations de Fongolimbi, d’Aéré Lao, de Mlomp, de Boinadji, de Kédougou, de Diakine, de Kagnarou… sentent cette émergence tant chantée, 57 ans après l’indépendance de notre pays.

Alors s’il vous plaît M. Malick GAKOU, faites le nécessaire.



Mariama Dianké DIEDHIOU Durant mes congés, j’ai décidé de me rendre dans mon village natal, histoire de voir le seul Grand père qui me reste. J’étais joyeuse de quitter Dakar pour me rendre dans ce village qui ne m’accueillait, dans ma tendre enfance, que durant les périodes de fête (Boukout, Gnaaka…).Seulement, ma joie a été de courte durée lorsque j’ai atterri à Diakine, un petit village de l’arrondissement de Tenghory à plus de 12 km de la ville de Bignona. Après 40 minutes de voyage en moto Jakarta (de Bignona à Diakine), me voilà enfin devant les miens.Ce village que je squattais durant les fêtes et les grandes vacances m’était devenu étranger. Je ne comprenais pas comment la verdure pouvait rimer avec l’extrême pauvreté pour ne pas dire la misère.Je ne comprenais pas qu’au 21e siècle alors que mon gouvernement se targue d’avoir une croissance de plus de 6%, mon village et ceux environnants n’ont ni eau, ni électricité. A défaut de lampes torche, la population compte désespérément sur la lumière de la lune pour éclairer les routes la nuit.Aucune boutique, aucun magasin, aucun marché à l’horizon. La télévision, n’en parlons même pas. Elle est un luxe chez mes concitoyens. Le contraste est frappant entre Diakine et n’importe quel autre village digne de ce nom. C’est comme si Diakine ne fait pas partie du Sénégal dont l’émergence est chantonnée à longueur de journée par le président Macky Sall et ses hommes.Pour s’acheter la moindre denrée alimentaire, il faut se rendre à Bignona. Et pour cela, il faut non seulement se lever à l’aube, mais aussi remuer terre et ciel pour avoir la dépense quotidienne. En effet, la seule source de revenus de ces honnêtes compatriotes, est inutilisable durant la saison sèche.A Diakine, la misère est si accrue que disposer des trois repas quotidiens relève d’un véritable parcours du combattant. Les femmes enceintes ne connaissent pas ce que c’est un poste de santé encore moins un hôpital ou une clinique. La couverture maladie universelle, dont se gargarisent le Président Macky Sall et sa suite, n’existe même pas dans le vocabulaire des pauvres populations.Les élèves qui ont la chance de réussir l’entrée en sixième doivent se taper plusieurs kilomètres à pied dans le maigre espoir d’apercevoir la couleur d’un Collège.L’emploi, la jeunesse de Diakine n’en entend jamais parler. Son seul salut réside dans la culture maraichère. Encore que là aussi, elle éprouve toutes les peines du monde pour écouler ses récoltes. Une bonne partie de celle-ci étant condamnée au pourrissement. Diakine symbolise la pauvreté sous toutes ses coutures. Mon village agonise.Choquée par l’extrême pauvreté des populations de mon village, je me suis confiée à mon oncle qui m’explique que les choses telles que je les connais à Dakar sont différentes ici. « Ton peuple est très pauvre, ma fille ». J’ai senti mon cœur se resserrer. J’avais un énorme nœud à la poitrine. Un nœud que même le sourire de grand père n’arrivait à enlever.Aujourd’hui tous mes espoirs reposent sur un homme. Loin des clichés et des querelles de clocher, vous tenez Monsieur le Président Malick GAKOU votre rang.Et l’on comprend pourquoi alors que notre pays devient un concentré des malheurs de notre planète rétrécie (extrême pauvreté, trafics en tous genres, corruption généralisée, mal gouvernance), l’on comprend vraiment que la constance de votre attitude, de vos réactions et de vos interventions, fait apparaître le multirécidiviste des bonnes actions comme un maître à vivre autant que comme un repère sûr et clair.Votre trajectoire d’idole des jeunes, passée au rang d’icône de la nation, présente, en raccourci, tous les ressorts du Sénégal qu’on aime : énergie positive, initiative et invention, sens de la mesure, créativité et entreprenariat, solidarité, équité et dignité, leadership.Voilà pourquoi M. Malick GAKOU vous devez être Président de la République pour redonner vie et envie aux milliers de localités qui, comme Diakine patauge dans une pauvreté sans fin.Le statut de Président du Grand Parti ne suffit plus.La population de Diakine et au-delà, celle du Sénégal tout entier a besoin que vous pansiez ses plaies en tant que premier Magistrat du Sénégal.J’ose espérer que nos compatriotes comprendront que vous êtes leur meilleur espoir pour que le Sénégal ne se limite plus à Dakar.Ce n’est plus une option vous devez être Président pour que l’information dépasse les limites de Dakar. Vous devez être Président de la République du Sénégal pour que les Casamançais se sentent vraiment Sénégalais.Vous devez être Président pour que le Sénégal compte réellement 14 régions et non pas une seule.Vous devez être Président de la République du Sénégal pour que les populations de Fongolimbi, d’Aéré Lao, de Mlomp, de Boinadji, de Kédougou, de Diakine, de Kagnarou… sentent cette émergence tant chantée, 57 ans après l’indépendance de notre pays.Alors s’il vous plaît M. Malick GAKOU, faites le nécessaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook