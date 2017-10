Lettre ouverte à Monsieur Moustapha NIASSE Président de l’Assemblée nationale du Sénégal (Par Monsieur Serigne Saliou NDIAYE)

Objet : Proposition de lois (1ère partie),



Monsieur le Président,

La Mouvance des Jeunesses sénégalaises (MJS-TAXAAWU SUNU BOPP), par ma voix, a l’honneur de porter à votre connaissance la volonté de préserver et de défendre les intérêts de la jeunesse (65% de la population sénégalaise).



Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour ce nouveau mandat à l’hémicycle. Représenter le peuple sénégalais, légiférer et contrôler l’action du Gouvernement : tel est le triptyque qui guide l’action des 165 députés du Sénégal et de la diaspora. Représenter le peuple revient littéralement a représenter 65% de jeunes. Aussi, nous vous prions de bien vouloir recevoir la première partie de nos propositions de lois en tant que Jeunesse de cette République :

1) Proposition de loi portant sur la parité « JEUNESSE-GRANDE PERSONNE » 50% de jeunes dans toutes les instances électives et conseil d’administration du privé

2) Proposition de loi Réduire la TVA de 18% à 5% pour tout jeune entrepreneur

3) Proposition de loi Réduire tous les impôts et patentes pour jeune entrepreneur affilie à la CGU

4) Proposition de loi Privilégier les jeunes Sénégalais méritants sur tous les emplois, les marchés publics

5) Proposition de loi Fixer une prime de stage en fonction du poste

6) Proposition de loi Contrat d’apprentissage

7) Proposition de loi Instituer une journée nationale des victimes de la route, de la mer et du feu

8) ​Proposition de loi Instituer une distinction spécifique en faveur des soldats et sapeurs-pompiers morts ou saufs en mission.

9) Proposition de loi Instituant une commission nationale d'encadrement des jeux de hasard

10) Proposition de loi Instituant l’organisation nationale d'un seminaire de révision obligatoire sur le code de la route

11) Proposition de loi portant sur la création des complexes sportifs régionaux en se basant sur les ASC

12) Proposition de loi instituant l’investissement par les entreprises d'1% de leur chiffre d’affaires dans les complexes sportifs

13) Proposition de loi rendant gratuit l’accès à l’eau et à l’électricité pour toutes les mosquées et églises

14) Proposition de loi portant sur la préservation des terres (cultivables et à usage d’habitation) pour les générations futures

15) Proposition de loi Programme éducatif : un contenu nationaliste et d’ouverture de la maternelle au cycle supérieur





Sachant pouvoir compter sur votre diligence habituelle, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma très haute considération.



Fait à Dakar, le 03 octobre 2017.



Le Président

Monsieur Serigne Saliou NDIAYE

mjssenegal@gmail.com