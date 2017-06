Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Leur couple menacé: une ex tente de faire chan­ter Alex Rodri­guez, le compa­gnon de Jenni­fer Lopez Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2017 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Alex Rodri­guez, actuel­le­ment en couple avec Jenni­fer Lopez, subit les foudres d’une ex-petite amie enva­his­sante.



Jenni­fer Lopez et Alex Rodri­guez filent le parfait amour depuis plusieurs semaines. La chan­teuse a même récem­ment posté sur Insta­gram, une photo de leur famille recom­po­sée (chacun avec leurs deux enfants), tout sourire dans une piscine. Un bonheur sans l’ombre d’un nuage, en appa­ren­ce…



Alex Rodri­guez a un tableau de chasse bien rempli. S’il est sorti avec des célé­bri­tés telles que Kate Hudson ou Came­ron Diaz, le spor­tif a égale­ment succombé au charme d’in­con­nues. Et c’est l’une d’entre elles qui lui pose des problèmes, aujourd’­hui.



Le site TMZ révèle qu’une ancienne conquête le fait chan­ter. Depuis la fin de leur rela­tion en 2014, elle ne cesse­rait de lui récla­mer de l’argent. Et l’of­fi­cia­li­sa­tion de son histoire avec Jenni­fer Lopez n’a fait que renfor­cer la déter­mi­na­tion de la jeune femme, qui y a vu une oppor­tu­nité en or.



Des sources ont confié à TMZ qu’elle voulait faire passer des textos datant de leur idylle pour d’ac­tuels messages, afin de lancer des rumeurs d’in­fi­dé­lité et griller l’ex-star du base­ball auprès de J.Lo. Les avocats d’Alex Rodri­guez ont d’ailleurs entamé certaines démarches si l’ex en ques­tion pour­suit son chan­tage.



Si l’his­toire aurait pu ébran­ler l’idylle du nouveau duo, il n’en est appa­rem­ment rien. Jenni­fer Lopez serait au courant de l’af­faire sans blâmer son amou­reux puisqu’elle-même a subi des problèmes simi­laires avec son ex-mari Ojani Noa, qui l’a un jour mena­cée de publier leur sextape. Plus que jamais, Jenni­fer connaît la chan­son…



