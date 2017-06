Levée de fonds pour la libération de Khalifa Sall: Didier Awadi se démarque

Didier Awadi ne fait pas partie de la campagne de levée de fonds pour le paiement de la caution de Khalifa Sall. "L'information selon laquelle je suis signataire d'une pétition pour Khalifa Sall est fausse. Même sa femme n'est pas au courant de cette initiative et le maire lui-même n'en veut pas», a démenti le rappeur sur son compte Instagram.



Le maire de Dakar est placé sous mandat de dépôt depuis le 7 mars, dans le cadre de l'affaire de la Caisse d'avance. Il est accusé d'avoir détourné, entre 2011 et 2015, 1,8 milliard de francs Cfa représentant le cumul de la dotation mensuelle de la Caisse d'avance de la Ville.



Un groupe de personnalités politiques, religieuses et du monde de la culture ont initié une campagne de levée de fonds pour payer sa caution, fixée à 1,8 milliard. Les initiateurs de cette campagne avaient souligné qu'ils n'avaient pas demandé au maire de Dakar son avis, que ce dernier n'a rien demandé.



Hier, mercredi 7 juin, ils devaient tenir une conférence de presse au siège de la Raddho. L'accès au siège de l'organisation leur a été interdit.