Levée de l’immunité parlementaire Khalifa Sall : Manko Wattu Sénégal approuve la demande du Procureur

La Coalition Mankoo Wattu Sénégal s'est réunie ce dimanche pour statuer sur la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa Sall, en détention provisoire pour détournement présumé de 1,8 milliard de F Cfa. A travers une déclaration dont copie nous est parvenue, Oumar Faye et ses camarades disent approuver cette demande du procureur de la République.



«Nous sommes devant une situation exceptionnelle. Et c’est le juge indépendant, commandé par qui que ce soit, dans son intime conviction, qui est le seul habilité à donner une appréciation fiable dans ce dossier. Dès l’instant que Khalifa Sall a été élu, fait incontestable et incontesté, son immunité doit être levée. Parce qu’on ne peut pas aller vers un jugement sans passer par cette étape », lit-on dans le document.



«Les partisans du maire de Dakar devraient donc aujourd’hui changer de stratégies en allant chercher de très bons avocats pour l’aider à le tirer d’affaire. C’est mieux que de vouloir se cramponner sur une issue quasi- impossible, en cherchant à tromper l'opinion et la personne même dont ils sont censés défendre les intérêts », ajoute le communiqué de la Coalition Manko Wattu Sénégal.



Lequel conseille aux «lobbyistes dont la plupart ont bénéficié des fonds de la caisse d'avance que la meilleure manière d'aider leur bienfaiteur, c'est de lui trouver une bonne défense et lutter pour un procès juste et équitable afin que Khalifa Sall puisse éclairer la lanterne des Sénégalais sur les accusations dont il fait l'objet.»