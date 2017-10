Levée du corps d’Abdoulaye Bamba Seck : Coumba Gawlo Seck témoigne et fond en larmes devant l’assistance L’émotion était au rendez-vous. Ainsi, l’artiste planétaire ne pouvait plus retenir les larmes avec une voix tremblante faisant des témoignages sur son défunt père. Lors de la levée du corps d’Abdoulaye Bamba Seck rappelé à Dieu le samedi 07 octobre, Coumba Gawlo Seck a retracé les moments forts qu’elle a eu à partager avec l’auteur de Sowéto devant des autorités étatiques, religieuses et coutumières toutes venues à l’hôpital Principal, ce lundi pour rendre un dernier hommage au père de la diva de la musique sénégalaise.



Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017



