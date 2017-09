Levée du corps de l’ancien ministre, Amadou Tidiane Bâ : Forte présence d’universitaires et de politiques

L’ancien ministre Amadou Tidiane Bâ a été inhumé chez lui, à Sédhiou hier, après une levée du corps qui a rassemblé une foule monstre à la mosquée Aboubkrine Seddikh de Sacré-Cœur Pyrotechnie où le défunt effectuait toutes ses prières. La dernière fois, qu’il y a été aperçu, c’était dimanche dernier à la prière de Timis.



C’est d’ailleurs pourquoi, l’imam et les notables de la mosquée ont souligné «sa piété, sa simplicité et son humilité». Libéral jusqu’à la tombe, il n’a jamais répondu aux sirènes de la transhumance. D’ailleurs, informe L'As, il a été récemment reçu à Fann résidence, comme s’il faisait ses adieux à Me Wade qui lui vouait une estime et une affection sans commune mesure.



Les libéraux se sont mobilisés pour l’accompagner à sa dernière demeure. Au nom du Pds, Babacar Gaye n’a pas tari d’éloges pour le défunt en présence de Oumar Sarr qui l’a accompagné dans l’avion affrété par le chef de l’Etat, jusqu’à Sédhiou.



Le monde universitaire et scientifique auquel appartenait le défunt, était aux premières loges. Le ministre Mary Teuw Niane pleure un savant. La Casamance naturelle s’est fait représenter par Balla Moussa Daffé, le nouveau ministre et maire de Sédhiou, Abdou Diop, le député-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, l’ancien président du Conseil économique et social, Famara Ibrahima Sagna, pour ne citer que ceux-là, ont pris part à la levée du corps où les qualités du défunt ont été rappelées.



