Li Yuanchao, vice-président de la Chine: Pékin va octroyer à Dakar plus de 25 milliards F Cfa

La République populaire de Chine va octroyer au Sénégal, une aide de plus de 25 milliards de francs CFA (300 millions de Yuan) pour l’année 2017, a annoncé, lundi à Dakar, son vice-président Li Yuanchao.



"Pour promouvoir la mise en œuvre de notre coopération, le gouvernement chinois a décidé de fournir pour l’année 2017 à la partie sénégalaise, une aide sans contrepartie de 300 millions de Yuan’’, a-t-il dit, à la fin de son séjour de 48 heures au Sénégal.



S’adressant à des journalistes après une audience avec le président Macky Sall, le vice-président chinois a qualifié son séjour à Dakar de ‘’ fructueux’’.



Elevé au grade d’officier de l’Ordre national du Lion, Li Yuanchao a eu une séance de travail avec le président Macky Sall.



Avant cette séance, le vice-président chinois s’était entretenu avec le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne et plusieurs ministres.



Il a annoncé que la Chine va multiplier les bourses qu’elle octroie aux étudiants sénégalais et aux professionnels.



Le vice-président chinois souligne que son pays s’est "toujours félicité de sa coopération avec le Sénégal’’ , qui offre une ‘’ belle perspective".



Pour Li Yuanchao, les autorités chinoises et sénégalaises souhaitent poursuivre leurs efforts dans l’optique de contribuer à renforcer les acquis de la conférence sino-africaine, tenue en 2015 en Afrique du Sud.



