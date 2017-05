Liaison Maritime Dakar-Gorée : communiqué de presse officiel Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2017 à 08:48 commentaire(s)|



Suite aux perturbations constatées dernièrement sur la desserte maritime Dakar-Gorée, qui s’expliquent par une fréquentation exceptionnelle du fait des visites pédagogiques des écoles et de l’afflux de touristes en quête de villégiatures, la Liaison Maritime Dakar Gorée voudrait s’excuser auprès de son aimable clientèle et auprès des populations goréennes pour les désagréments causés par cette situation inhabituelle, combinée avec la mise à l’arrêt pour cause de carénage, de sa 2ème chaloupe de rotation, le Coumba CASTEL.

Pleinement consciente du caractère vital de ces chaloupes pour le désenclavement de l’Ile et la libre circulation des personnes, la Liaison Maritime Dakar-Gorée voudrait rassurer les populations des efforts entrepris par le Port Autonome de Dakar sous l’autorité du Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime et l’ensemble des autorités administratives compétentes afin d’assurer une plus grande fluidité du transport de passagers entre Dakar et Gorée.



Ces efforts peuvent être énumérés ci-après:

Pour une plus grande sécurité de la navigation maritime, la mise en carénage de la Chaloupe BEER d’une capacité de 340 places avant sa remise en circulation effective depuis le 13 avril 2017;

L’autorisation par le Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime d’utiliser la nouvelle chaloupe Mame Coumba LAMB, prévue pour la traversée Dakar-Rufisque et dont la capacité est de 180 places, pour venir en appoint à la chaloupe BEER et permettre des rotations plus rapprochées, depuis le samedi 20 mai 2017. En effet, depuis cette date, les rotations alternées des deux chaloupes ont permis de réduire considérablement les temps d’attente et de contenir l’affluence ;

Le recours aux marchés de clientèle qui permettent la réalisation des travaux de maintenance préventive et curative à temps ;

La prise de nouvelles dispositions pour réguler les sorties pédagogiques afin d’en maîtriser le flux et pour une plus grande sécurité de la traversée des élèves ;

La décision de l’Etat du Sénégal de commander deux nouvelles chaloupes pour la remise à niveau de la flotte dédiée à la traversée Dakar-Gorée dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité du trafic ;

La remise en circulation de la chaloupe Coumba CASTEL prévue en fin juillet 2017.

Comprenant qu’aucun effort ne sera de trop pour assurer aux populations goréennes des conditions de traversée idéales, la Liaison Maritime Dakar Gorée salue l’attention particulière accordée par le Directeur Général du Port Autonome de Dakar à cette question, qui ne ménage aucun effort pour améliorer le sort de cette Liaison, qui est un service public de transport confié à l’autorité portuaire par l’Etat du Sénégal.





