Libération de Bamba Fall: Les réactions de Me Baba Diop et Bamba Cissé

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2017 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Nombreuses ont été les réactions suite à la libération du maire de la Médina Bamba Fall, selon Me Baba Diop "le pouvoir est peut-être revenu à de meilleurs sentiments".



"De toute façon, je ne l'apprécie pas comme une victoire. Je sais que c'est une bonne chose pour la défense et je pense que c'est dans la logique du pouvoir. Nous avons récemment entendu le président de la République parler d’apaisement et nous avons toujours dit que ce sont des adversaires politiques qu'on a cherché à neutraliser, en les jetant en prison. Peut-être que le pouvoir est revenu à de meilleurs sentiments.



C'est la raison pour laquelle ils ont donné des instructions pour que le parquet général revienne sur son pourvoi. Ce qui est une excellente chose qu'il faut saluer. Je pense que c'est une occasion donnée à notre client et à ses co-inculpés de recouvrer la liberté, après avoir été éprouvés par une détention assez longue pour un maire. Donc, nous attendons pour que tout cela soit concrétisé et qu'il soit mis en liberté provisoire. Maintenant, la procédure va continuer et nous allons continuer à le défendre, car après cette victoire sur la liberté provisoire, nous allons nous battre pour que cette autorité puisse bénéficier d'un non-lieu total".



Par ailleurs, Me Bamba Cissé avance que "le combat va se poursuivre pour un non-lieu total".



"Ce n'est pas une victoire. La victoire était déjà consacrée par l’arrêt de la chambre d'accusation. Elle était déjà belle et elle l'est d'avantage. C'est déjà une bonne chose, une bonne initiative qui marque la fin d'une longue détention provisoire qui était déjà de trop pour un dossier dont les faits étaient très discutables.



J'avais estimé, dès le départ, que le pourvoi n'était pas nécessaire et finalement, le parquet général a renoncé à sa position de principe. Ce qui me semble une bonne chose. Maintenant, le combat va se poursuivre pour que Bamba Fall puisse avoir un non-lieu total. Il nous est loisible, nous la défense, de renoncer à ce pourvoi qui n'est pas suspensif".



Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook