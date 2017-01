Libération de Bamba Fall et Cie, Khalifa Sall sur le pied de guerre. Les partisans du maire de la Médina ont organisé hier une conférence de presse dans leur municipalité pour révéler le plan d’action qu’ils comptent mettre sur pied pour la libération de leur édile. La rencontre présidée par Khalifa Sall a eu les allures d’un meeting de mobilisation politique.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Le combat pour la libération de Bamba Fall et ses coïnculpés a démarré. Hier, les partisans du maire de la Médina se sont regroupés pour annoncer leur plan d’action. Ils sont soutenus dans ce combat par la députée Seynabou Wade de Bokk Gis Gis, Mamadou Goumbala du Grand parti (GP) et Abdourahmane Sow de la Commission orientation et stratégie (Cos) du M23, tous présents à la conférence de presse tenue dans les locaux de la municipalité de Médina.

La rencontre présidée par Khalifa Sall a eu les allures d’un meeting de mobilisation politique placé sous haute surveillance policière. A l’entame de la rencontre, des prières ont été formulées pour la libération des détenus. Prenant la parole, le maire de Dakar a indiqué que c’est la première fois que le problème interne d’une formation politique se règle devant la justice. C’est pourquoi Khalifa Sall pense que ce qui se passe interpelle l’ensemble des Sénégalais. L’édile de la capitale estime ainsi que les inculpés dans l’affaire du saccage de la Maison du parti ne sont pas des délinquants mais plutôt des otages politiques. « Ils (les tenants du pouvoir) cherchent à nous neutraliser mais c’est inutile car nous n’arrêterons pas le combat. Mieux, nous présenterons une liste en 2017 », déclare le maire socialiste.

Sur sa lancée, le secrétaire national à la vie politique des Verts promet de faire la lumière sur ce qui s’est passé à la maison du parti socialiste le 05 mars dernier. « Nos camarades sont à Rebeuss dans le cadre d’une mission pour la démocratie et la vérité. Ils sont sereins, confiants et déterminés », a-t-il lancé. Avant de poursuivre : « S’il n’y avait que les incidents survenus au PS, ils ne passeraient pas une journée en prison. Le dossier a été corsé par des accusations d’associations de malfaiteurs et de tentative d’assassinat ».

Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, pour sa part, a laissé entendre que ces arrestations sont des provocations politiques auxquelles lui et ses camarades apporteront des réponses politiques. Selon Barthélémy Dias, la Justice n’a pas rendu sa décision dans cette affaire mais c’est plutôt la politique qui a dicté sa loi. C’est ainsi qu’il promet que leur coalition mènera la bataille afin d’éviter certaines injustices comme la levée annoncée de l’immunité parlementaire de leur camarade Aminata Diallo.

« Leur but est d’atteindre Khalifa Sall mais nous userons de tous les droits constitutionnels pour déterminer notre position dans cette affaire », déclare Dias fils. D’après lui, le combat ne se limitera pas uniquement à libérer Bamba Fall et ses coïnculpés. Car « il est question de préparer l’avenir afin que ce régime comprenne que nous sommes des républicains, des démocrates capables de cerner les règles du jeu ».

Les partisans de Bamba Fall prévoient d’organiser des marches tous les vendredis pour exiger la libération de leurs camarades détenus. Ils comptent ainsi occuper le terrain afin « de combattre l’injustice et restaurer la démocratie ». A ce sujet, Khalifa Sall déclare : « Je ferai partie du plan d’action initié par les militants de la Médina ».

Venu soutenir les socialistes, Mamadou Goumbala du Grand Parti qui s’est exprimé au nom des alliés, a invité ses hôtes à suivre leur exemple. « Nous avons vécu la même chose à l’Afp et aujourd’hui, nous avons créé notre propre parti et emporté tous les militants. Tenez bon, et continuons le combat pour battre le Président Macky Sall aux prochaines élections », déclare le camarade de parti de Malick Gakou. Pour ce dernier, il est impératif que les Verts présentent un candidat à la prochaine présidentielle afin que le PS puisse survivre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook