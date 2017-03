Libération de Khalifa Sall, Bamba Fall et Cie: Taxawu Senegaal annonce une mobilisation le 3 avril

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

L'Alliance Taxawu Senegaal, une coalition de mouvements regroupés autour de du Maire de Dakar annonce une marche de protestation le 3 avril dans les rues de Dakar. Dans une déclaration faite hier, en présence des avocats de Khalifa Sall et de Bamba Fall, les organisateurs de cette manifestation comptent mobiliser des milliers de leurs partisans pour la libération des "détenus de politiques". Cette marche pacifique de débutera de la Place de l'Obélisque pour finir au Triangle Sud (rond-point), baptisé Place Doudou Ndiaye Rose.



Mais, d'après le quotidien "Vox Populi", il y a un risque que celle-ci n'ait pas lieu. Par le passé, ces souteneurs du maire de Dakar, avaient adressé des demandes de marche au Préfet de Dakar. Mais , ce dernier s'y est toujours opposé. Cette fois-ci, il est fort possible qu'il refuse, en évoquant les raisons sécuritaires liées à l'organisation de la fête de l'Indépendance dont le défilé se déroulera le lendemain sur le même boulevard, itinéraire de procession.

