Libération de Khalifa Sall: Ça négocie ferme entre Rebeuss et le Palais

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2017

Les deux personnalités qui ont rendu une visite nocturne au maire de Dakar à Rebeuss au cours de la soirée d’hier viennent confirmer cette autre information, selon laquelle Khalifa Sall a commencé à négocier avec le Palais depuis plusieurs semaines.



Les points sur lesquels portent les négociations ne sont pas encore connus. Mais il a été beaucoup question de la consignation d’un montant minimum, même si ce montant ne porte pas sur la totalité des sommes que l’Etat reproche au maire de Dakar d’avoir détournées.



Aucun accord n’a encore été trouvé et c’est sans doute ce qui a motivé le déplacement de ces deux personnalités à Rebeuss dans la nuit d’hier.



Selon dakarposte qui donne l’information, quel que soit le montant sur lequel les négociateurs et le maire de Dakar s’accorderont, ce dernier ne humera l’air de la liberté qu’après les élections législatives. Le pouvoir serait en effet prêt à lâcher du lest et à lui accorder quelques concessions seulement s’il accepte de ne pas participer activement à la campagne électorale et, la garantie pour cela, est qu’il reste en prison quelques jours encore après la tenue des législatives de fin juillet prochain.



Le maire de Dakar avait jusque-là refusé de signer quoi que ce soit avec le pouvoir, mais il semble qu’il soit un peu sous la pression tacite de ses codétenus, employés de la mairie de Dakar qui n’ont rien à voir avec le dossier "politique", qui les maintient toujours en prison en compagnie du maire, arguant qu’ils ne sont que des fonctionnaires communaux qui n’ont même pas de coloration politique.

