Libération de Khalifa Sall: Les femmes de Grand-Yoff promettent un nouveau " Talatay Nder"

Des centaines de femmes vêtus en noir ont défilé hier, dans les rues de Grand Yoff, à l'appel de la 10e coordination du Parti socialiste pour exiger la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. De la permanence du Ps de Grand Yoff au poste de Santé de Khar Yalla, en passant par Pamecas, Dépôt Gaz Boulangerie Bamba et le Terrain Khar Yallah, elles ont scandé le nom de Khalifa Sall, demandant sa libération.



Elles menacent de s'immoler par le feu si Président Macky Sall n'accède pas en leur faveur. "Nous exigeons la libération de Khalifa Sall un détenu politique. Nous sommes dans un pays où la Justice est téléguidée. Cette marche n'est qu'un avertissement. Nous donnons un ultimatum à Macky Sall et interpellons tous les chefs religieux de ce pays. Si d'ici jeudi, Khalifa Sall n'est pas libéré il y aura un "Talatay Nder" à Grand Yoff. Khalifa Sall nous avait demandé de nous calmer et de faire inscrire nos militants. Maintenant que les inscriptions sont bouclées, nous prenons notre destin en main en libérant Khalifa Sall", a lancé le député Aminata Diallo, l'une des figures de cette manifestation.



L'Observateur