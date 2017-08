Libération de Khalifa Sall: « Une demande de liberté d’office sera déposée d’ici 18 heures » (avocat)

Les avocats de Khalifa Sall vont, sous peu, déposer une requête pour une liberté du maire de Dakar. 18 heures sonnera comme un moment essentiel du long combat pour la libération de ce dernier. Me Ciré Clédor Ly s’est d’ailleurs exprimé sur la question.



Éclaircissant la lanterne de quelques attentistes au sortir de la demande d’annulation de procédure, il dira qu‘ "il s’agit d’une demande de liberté d’office qui sera déposée d’ici 18 h au nom de mon client, Khalifa Sall.



Cette mesure est en voie avec son élection et le résultat du Conseil constitutionnel. Le juge d’instruction ne peut plus le maintenir en prison sinon on risque de violer son immunité parlementaire".



En effet, « ce dont il était question, c’est d’une part la demande en annulation de l’ensemble de la procédure introduite devant la Cour suprême et le respect des droits électoraux de Khalifa Ababacar Sall. Une demande qui a été formulée devant la Cour d’appel compétente en matière électorale. En ce qui concerne la Cour suprême, c’était une fausse alerte , elle n’est pas programmée pour ».