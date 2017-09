Libération de détenus moyennant paiements : Comment Amadou Lamine Diagne organisait "ses" audiences fictives

La Section Recherches de la gendarmerie nationale poursuit ses investigations sur le trafic d’ordres de mise en liberté qui secoue la Cour d’appel de Dakar. L’enquête avance vite, surtout avec la mise à contribution de la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. Laquelle a réussi à faire « parler » l’ordinateur de travail d’Amadou Lamine Diagne, saisi lors de la perquisition effectuée à la suite de son arrestation.



Les données découvertes dans sa machine ont permis de comprendre comment, il organisait ses audiences fictives qui ont conduit à la libération de plusieurs détenus répartis dans plusieurs maisons d’arrêt du Sénégal.



Selon le quotidien Libération, Amadou Lamine Diagne s’assurait d’abord que le «client » n’a pas fait appel. Avant de procéder à la falsification des signatures de ses supérieurs hiérarchiques qu’il détient en totalité pour les avoir scanné. Ainsi, il transmet un dossier de la Cour d’appel à la Maison d’arrêt dans laquelle le «client » est emprisonné. L’administration pénitentiaire qui ne peut douter que le document est un faux notifie au prisonnier que son dossier va passer en jugement.



De suite, Amadou Lamine Diagne prépare un autre dossier qui fait croire que l’audience s’est tenue et que le détenue est libre en y mettant la signature scanner de l’avocat général près la Cour d’appel. Et le tour est joué. Ce procéder mafieux a permis de libérer des détenus écoués à Dakar mais aussi à Thiès, Gossas, Foundiougne, Gossas, Mbacké, Tivaouane et Mbour.



La réputation de Diagne faisait de telle qu’il était sollicité de partout comme l’ont découvert les enquêteurs de la Section de recherches qui l’ont pisté pendant trois mois.



A preuve, l’un des de ses complices présumés se trouve être un de ses anciens clients. En effet, Moussa Khaïra Ndiaye qui agissait comme intermédiaire aux côtés de Issakha Lakhoune était emprisonné mais curieusement, il la découverte la liberté sur la base de faux après que ses parents ont versé 200.000 F Cfa à Amadou Lamine Diagne.



Une fois dehors, il a vendu son sauveur aux familles des détenus. Amadou Lamine Diagne a fait 25 ans de service au tribunal de Dakar et il était maintenu à la greffe de la Cour d’appel alors qu’il est parti à la retraite.