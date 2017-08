Libération persiste: «La vente aux enchères des immeubles d’Excaf se tiendra le…»

Après avoir démenti le journal Libération, le canard revient en charge et fonce le groupe Excaf Telecom sur la vente aux enchères de ses immeubles par la Banque islamique. Nos confrères persistent et signent que l’avis de vente aux enchères en question a été publié vendredi dernier à la page « Annonces légales » du quotidien national Le Soleil.



«L’annonce se veut claire dans in intitulé et dans son contenu : le mardi 12 septembre à 8h 30mn il sera procédé à la vente au enchères publiques à l’audience des criées du tribunal de grande instance hors classe de Dakar sis au palais de justice de ladite ville des autres immeubles », lit-on dans le journal Libération.