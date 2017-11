Libération sous caution : Ces quatre personnalités qui ont fait sortir Gadio de prison

L’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal Cheikh Tidiane Gadio a obtenu hier, une liberté provisoire, après avoir versé une caution dont le montant a été fixé à un million de dollars, soit 550 millions de FCfa. Selon L’As, quatre personnes se sont portés garantes pour mobiliser à cet effet cette somme.



Il s’agit de son ami Mark Chester, Américain bon teint et ami personnel de Gadio, l’ancien ambassadeur du Sénégal à Washington, Mamadou Lamine Bâ, par ailleurs enseignant à l’Université de Boston, Louis Fall, avocat et époux de Adji Mar, sœur cadette de la femme de Gadio et Coumba Mar Gadio, l’épouse de l’ancien ministre qui a donné en gage sa maison situé dans le Maryland. C’est dans cette maison que l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise a été assigné en résidence surveillée.



Cheikh Tidiane Gadio a été arrêté le vendredi 24 novembre, à New York et présenté à un juge qui a ordonné sa détention. Il est accusé d’avoir versé des pots-de-vin pendant plusieurs années, à plusieurs hauts responsables au Tchad, dont le président Idriss Deby, afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise.