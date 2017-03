Liberté provisoire pour Khalifa Sall?

C'est aujourd'hui en principe que le pool d'avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, va déposer une demande de mise en liberté provisoire de leur client qui a été entendu dans le fond par le juge d'instruction. Le pool d'avocats de Khalifa Sall, coordonné par Me Borso Pouye compte plus d'une dizaine d'avocats dont Mes Ciré Clédor Ly, Koureyssi Ba, El hadji Diouf, Aissata Tall Sall etc.



Quant aux avocats de Mbaye Touré, ils comptent déposer aussi une demande de mise en liberté provisoire, au plus tard mardi. Le Daf de la ville est défendu par Mes Bamba Cissé, Souleymane ndéné Ndiaye etc. khalifa e Cie doivent croiser les doigts et espérer un sursaut d'orgueil du magistrat instructeur.



L'As