Libreville: Un Sénégalais trafiquant d'ivoire, arrêté

Après l'affaire des 24 kg d'ivoire saisis au marché artisanal de Soumbedioune le 22 août 2017 à Dakar, un ressortissant Sénégalais, a été arrêté le 18 septembre dernier à Libreville. Samba Camara, un trafiquant d'ivoire en provenance de Mayumba, a été arrêté par la police judiciaire et les Eaux et Forets avec l'appui de l'Ong Conservation Justice.



La transaction devait se dérouler dans un hôtel du quartier Montagne Sainte. Grace à des enquêtes poussées, l'équipe mixte a pu déjouer ce trafic d'ivoire dont l'organisateur a été arrêté. Il a en effet pu être appréhendé en flagrant délit de détention, transport et commercialisation des produits d'une espèce intégralement protégée : 4 pointes d'ivoire d'éléphant totalisant 27 kg



Le contrevenant, originaire de Mayumba d'où proviendraient également les ivoires, ne serait pas à ses premiers faits en termes de trafic d'ivoire. Il devra répondre de cela devant la justice et risque six mois de prison. Les liens entre trafic d'ivoire et problèmes de sécurité sont nombreux et ont été en évidence dans de nombreux pays.





L'As