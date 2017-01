Libye: La police saisit des livres "contraires" aux valeurs de l'Islam

Une brigade de la police de la ville d’Al-Marj, dans l’est de la Libye, s’est vantée dans une vidéo publiée le 20 janvier, d’avoir saisi une quantité importante de livres présentés comme contrevenant au sunnisme. Dans le lot figuraient des livres sur le chiisme mais aussi des ouvrages de Nietzsche ou du romancier brésilien à succès Paulo Coelho. Des Libyens se mobilisent contre ce qu'ils estiment être de la censure.



Le camion transportant ces livres a été intercepté alors qu’il se rendait dans la ville de Benghazi. Sur la vidéo publiée sur la page Facebook de la police d’Al-Marj, on peut voir des dizaines d’ouvrages étalés sur une table.



Un responsable de la police explique qu’il s’agit de livres qui font l’éloge du chiisme, de la franc-maçonnerie et de la magie noire. Il passe ensuite la parole à un responsable religieux local qui détaille : "Ce sont des livres qui appellent au christianisme, il y a aussi des livres chiites, de la propagande pornographique sous forme de romans sur Daech [l'organisation État islamique], des livres révolutionnaires étrangers, des exemplaires du Coran dont on ne connaît pas l’origine, des ouvrages sur le judaïsme, de la poésie soufie, des livres des Frères musulmans, des ouvrages qui incitent à l’athéisme… "C'est une "invasion culturelle très destructrice", conclut-il.



France24