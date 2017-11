Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Libye: Les 10 raisons de l’assassinat de Muhammar Kadhafi Rédigé par Alain Lolade le 20 Novembre 2017 à 14:14 | Lu 1258 fois Né le 7 juin 1942 à Syrte, Muhammar Kadhadi est devenu le chef d’Etat de la Libye à la suite d’un coup d’Etat qui a eu lieu le 1er septembre 1969, sans qu’une goutte de sang ne soit versée. Il a alors 27 ans quand il renverse le vieux roi Idriss. Il sera assassiné le 20 octobre 2011 à Syrte, par une coalition militaire internationale.

Avant sa mort, le guide Libyen avait annoncé « Je ne vais pas m’exiler dans un pays étranger, je suis né ici en Libye, et je vais mourir ici. Ce pays était un desert, et je l’ai transformé en une forêt où tout peut pousser. Personne n’aime cette terre plus que ses citoyens. Si l’Europe et l’Amérique vous disent qu’ils vous aiment, faites attention. Ils aiment la richesse de votre terre. L’huile et non le peuple. Ils vous aident à lutter contre moi, mais il sera plus sage pour vous, de lutter contre eux parce qu’ils se battent contre votre avenir et le progrès. Mon message pour vous le peuple de la Libye est, ils vous aident à me tuer, mais vous allez payer le prix parce que vous souffrirez. Et mon message pour vous l’Amérique et l’Europe est, vous me tuez, mais soyez prêt à combattre un TERRORISME sans fin ».

Il n'y a pas de facture d'électricité en Libye, l'électricité est gratuite pour tous ses citoyens.

Il n’y a aucun intérêt sur les prêts, les banques en Libye sont des entreprises publiques et les prêts accordés à tous ses citoyens sont à un intérêt de 0% par la loi.

Tous les nouveaux mariés en Libye reçoivent des dons de 60 000 $ (50 000 $ US) du gouvernement pour acheter leur premier appartement.

L’éducation et les traitements médicaux sont gratuits en Libye. Avant Kadhafi, seulement 25% des Libyens étaient alphabétisés. Aujourd’hui, ce chiffre est de 83%.

Si les Libyens ne peuvent pas trouver l’éducation ou les installations médicales dont ils avaient besoin en Libye, ils recevaient un financement de l’Etat pour aller à l’étranger.

Pour l’achat d’une voiture par un Libyen, l’Etat subventionne 50% du prix.

La Libye n’a pas de dette extérieure et ses réserves s’élèvent à 150 milliards de dollars, maintenant gelées à l’échelle mondiale.

Si un Libyen est incapable d’obtenir un emploi après l’obtention de son diplôme, l’État lui paie le salaire moyen de la profession comme s’il était employé jusqu’à ce que l’emploi soit trouvé.

Une partie de l’argent issu de la vente du pétrole libyen est créditée directement sur les comptes bancaires de tous les citoyens libyens.

40 pains en Libye coûtent 0,15 $, environ 75 F FCA.



JAURES NGUESSAN



