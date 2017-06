Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Libye: Saif Al-Islam Kadhafi aurait accès à 20 milliards de dollars…les raisons Rédigé par la rédaction le 23 Juin 2017 à 20:03 | Lu 700 fois

D’après Times, Saif al-Islam Kadhafi, le second fils de Muhammar Kadhafi, aurait accès à 20 milliards de dollars en dépit de tous les efforts qui ont été faits au plan international, pour le couper de la fortune de son père.

L’on se souvient que Saif al-Islam Kadhafi avait été condamné à mort et assigné à une résidence surveillée dans la ville de Zentane en attendant son exécution. Mais tout récemment, il a bénéficié d’une amnistie et aurait été libéré, l’information n’a toutefois pas été confirmée. D’après ses avocats, il se cacherait dans un lieu tenu secret. Selon d’autres sources, il serait en Egypte. Il est considéré par certaines tribus comme le leader légitime du pays, et on l’a parfois désigné comme un symbole d’unité.

Une fortune estimée à plus de 60 milliards de dollars $ D’après Transparency International, la famille Kadhafi détiendrait une somme de 60 milliards de dollars, mais pour Abdelhamid al-Jadi, un enquêteur nommé par le gouvernement de transition de la Libye pour retrouver Saif al-Islam, le vrai chiffre pourrait atteindre 300 milliards de dollars.

Il semblerait que cette fortune provient des différents détournements sur les recettes de pétrole du pays commis par son père lorsqu’il était au pouvoir. Cet argent serait réparti sur plusieurs comptes dans le monde d’après certaines sources proches de la famille Kadhafi.



La plus grande partie serait conservée aux Emirats Arabes Unis, et dans les pays du Golfe où les sanctions imposées à sa famille ne s’appliquent pas. Il y en aurait aussi en Suisse, un pays censé respecter le gel des avoirs de la famille décrété par les Nations-Unies.

Il y a quelques jours, la Cour pénale internationale a demandé l’arrestation immédiate de Saif al-Islam Kadhafi pour crimes contre l’humanité. D’après Jackson Oldfield du Civil Forum for Asset Recovery, il devient de plus en plus difficile de suivre les traces de la fortune de Kadhafi depuis le déclenchement de la guerre civile en Libye.



