Libye : le fils de Kadhafi, Saïf Al-Islam, en mission pour sauver le pays Rédigé par la redaction le 23 Octobre 2017 à 09:07 | Lu 160 fois Le fils de Mouhammar Kadhafi, Saïf Al-Islam, l'un des hommes politiques les plus populaires avant le printemps arabe, a été libéré par les miliciens du bataillon Abu Bakr Al Siddiq en juin, après avoir passé plus de cinq ans en captivité. Et maintenant, ce dernier fait son grand retour sur la scène politique afin de sauver son pays, rapportent les médias locaux.

Lors d’une interview avec Sputniknews, son avocat, Khalid al Zaidi a révélé les intentions de Saïf Al-Islam.

« Saïf Al-Islam est le seul espoir des Libyens en ce moment et fera son retour sur la scène politique », a déclaré l’avocat du deuxième fils de l’ancien dirigeant de la Libye, évincé et assassiné lors du Printemps arabe.

Selon Khalid al Zaidi, la situation actuelle en Libye, l’absence de dialogue et l’incompréhension de l’état actuel des choses, nécessitent le retour de Saïf Al-Islam Kadhafi.

« Il y a eu des rapports selon lesquels Saïf Al-Islam a quitté la Libye, mais ce n’est pas vrai. Il communique avec les dirigeants libyens, les représentants des tribus pour trouver une solution politique et apaiser les parties en conflit ».

L’avocat a également souligné que le travail de Saïf Al-Islam est très différent de celui en cours en Tunisie où des négociations menées sous l’égide des Nations-Unies sont en cours entre les dirigeants des partis rivaux libyens et n’aboutissent à rien.

« Saif Al-Islam est soutenu par les Libyens » « Ces négociateurs ne travaillent pas dans le but de stabiliser le pays mais font des accords les uns avec les autres, défendant leurs propres intérêts qui sont différents de ceux des Libyens ordinaires », a déclaré M. Al Zaidi.

« Les Libyens n’attendent rien de ces pourparlers car ils n’ont donné aucun résultat depuis sept ans, ils ne font que provoquer la souffrance, la guerre, la destruction et la famine ». Al Zaidi a également noté que Saïf Al-Islam n’a pas le soutien des pouvoirs publics, mais est soutenu par les Libyens ordinaires. « Tous les Libyens sont armés jusqu’aux dents, toutes les tribus possèdent des armes … Saïf Al-Islam compte sur eux pour lutter contre le terrorisme et stabiliser la situation dans le pays ».

« La majorité des tribus attendent l’intervention de Saïf Al-Islam. Pour le moment, c’est le seul espoir pour les habitants du pays », a-t-il conclu.

