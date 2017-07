Licence Mvno : l’Armp freine l’Artp, You et Cie vont devoir attendre

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2017 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Mbackiou Faye, El Hadj Ndiaye et Youssou Ndour doivent encore prendre leur mal en patience. La licence Mvno ne leur est pas totalement acquise, pour le moment. L’Autorité de régulation des marchés publics a suspendu la procédure d’attribution des licences Mvno lancée par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de règlement des différends (Crd).



Cette «gifle» a été adressée à l’Artp le 3 juillet dernier, suite à un recours de la société Starlog dont le Directeur général est Babakar Obèye Diop.



Tout a commencé le 9 juin 2017. Après dépouillement de l’offre, l’Artp a adressé une lettre à la société Starlog pour lui notifier le rejet de son offre. 72h après, Babakar Obèye Diop et ses services mettent les bouchées doubles pour ne pas être forclos et introduisent un recours gracieux auprès de l’Artp.



Mais, trois (3) jours après, les services d‘Abdou Karim Sall ne répondent pas au recours introduit par Starlog. C’est ainsi que la société qui estime avoir été flouée, a saisi le Crd d’un recours contentieux le 19 juin 2017. Tout ayant été fait dans les règles et dans les délais, l’Artp a tout suspendu.



Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook