Licence d’opérateur mobile virtuel : Youssou Ndour, El Hadji Ndiaye et Mbackiou Faye décrochent le jackpot

Dimanche 11 Juin 2017

Trois Licences MVNO ont été attribuées par le Sénégal à You mobile de Youssou Ndour, Sirius télécoms Afrique de Mbackiyou Faye et Origines SA d’El Hadj Ndiaye.



Toutefois, le directeur des affaires juridiques et du contentieux au niveau de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) précise que le MVNO (Mobile Virtual Network Operator) n'est pas une quatrième licence de téléphonie.



En effet, selon Kalidou Gaye le MVNO est destiné à un opérateur ne disposant pas de son propre réseau radio et qui utilise l’un des opérateurs de réseau ouvert au public qui met à sa disposition des minutes de communications en gros pour lui permettre d’offrir ensuite des services de communication mobiles à ses abonnés.



L’ouverture des dépôts qui s’est déroulée le 6 juin dernier a permis de constater que sur les 23 candidats qui avaient retiré les dossiers, 11 avaient déposé et parmi ces 11, 2 ont été éliminés. Ce qui fait que seuls 9 candidats au final se sont révélés recevables, mais seuls 3 ont été qualifiés pour l’ouverture de leurs offres financières.



Car précise M. Gaye à nos confrères de dakaractu, il fallait, pour être qualifié, proposer un montant minimum de 50 millions de francs CFA. Et cette étape a été franchie par GFM avec comme marque commerciale You Mobile qui a mis 400 millions pour Sonatel ; pour Tigo, Sirius Télécoms 300 millions de francs CFA ; et enfin, pour Expresso, Origines SA, il a décaissé 300 millions de francs CFA.

