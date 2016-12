Licences d’importation d’hydrocarbure à ITOC: Le journaliste Cheikh Mbacké Guissé persiste et signe

Après le démenti apporté par la société ITOC sur le retrait des licences d’importation d’hydrocarbure, le journal Libération revient à la charge.



Dans son édition de ce mardi, le journal persiste et signe que l’Etat du Sénégal a bel et bien retiré la licence à l’entreprise de l’homme d’affaires Baba Diao qui, écrit le journal, violait allègrement la loi. D’après Libération, les textes précisent que contrairement à ce que déclarent les autorités de ITOC, la société était tenue d’importer au moins 20 000 mètres cube d’hydrocarbures par an. Le journal d’ajouter que ITOC préférait recourir à ses partenaires comme Trafigura alors qu’elle était détentrice d’une licence.



