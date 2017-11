Liège en Belgique : Une grande conférence religieuse présidée par l’Ambassadeur Amadou Diop en présence d’autorités belges (photos)

La conférence religieuse de l'association Takku Tekki tenue samedi dernier à Liège a connu une réussite probante avec une forte présence de la communauté sénégalaise et ses invités. Animée par l'Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé, la conférence dont le thème : « Hygiène et santé entre la citoyenneté et la spiritualité » était présidée par Son Excellence Amadou Diop, Ambassadeur du Sénégal en Belgique en présence de M. Laurent Minguet, Consul honoraire du Sénégal à Liège, du Député provincial belge Katty Firquet et tant d'autres autorités du Royaume. L'imam de la grande mosquée de Bruxelles Mouhamed Galaye Ndiaye a également apporté son expertise au succès de cette conférence. Jamil Thiam, wabitimrew.net.