Lifestories avec DAARA J FAMILY, la fabuleuse histoire Hip hop sénégalaise

Rédigé par Massene Diop le 12 Mars 2017 à 16:24 | Lu 366 fois

Daara J est un groupe de rap sénégalais. Il se compose de Ndongo D. (D=daara qui signifie école donc le nom Ndongo D veut dire élève ou étudiant ) (Rap) et de Faada Freddy (rap et soul) et El hadj Man et existe depuis la première moitié des années 1990.

Créé en 1992 par Faada Freddy et N'Dongo D, Daara J deviendra au fil des ans Daara J Family après le départ de El hadj Man et sortira très rapidement des frontières de son Sénégal originel pour s'en aller porter sa culture autant empreinte des influences traditionnelles africaines que du hip hop et de la soul aux quatre coins de la planète.