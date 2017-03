Liga- Fc Barcelone, Neymar : j’admire Manchester United, Arsenal, Chelsea et Liverpool Présent à Londres pour une opération commerciale, Neymar a livré quelques confessions au "Sun" sur son amour pour le foot anglais et sur la remontée fantastique contre le PSG en Ligue des Champions.

Lundi 20 Mars 2017

De passage à Londres pour un événement commercial, Neymar a évoqué la Premier League. Et visiblement, l’attaquant brésilien du FC Barcelone est un fan du championnat anglais et de ses grosses écuries. « J’aime le style qui est pratiqué en Angleterre, a affirmé le Catalan. Qui sait ? Peut-être qu’un jour, j’évoluerai dans un club de Premier League. J’admire Manchester United, Chelsea, Liverpool et Arsenal. Ce sont des équipes qui se battent tout le temps. » Le capitaine de la sélection auriverde apprécie également les managers de PL. « Quand vous avez des managers de haut niveau comme Guardiola et Mourinho, vous avez envie de travailler sous leurs ordres. »



NEYMAR : « LE PSG ? ON NE SAIT PAS CE QUI S’EST PASSÉ »

Auteur d’une prestation magistrale contre le PSG lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions (6-1, 0-4), Neymar a de nouveau évoqué cette nuit « historique » et « magique ». « Nous avions besoin d’un miracle et les dieux du football étaient de notre côté, a déclaré le Brésilien. Nous avons célébré cet exploit comme il se doit dans les vestiaires. J’ai aussi fêté avec ma famille et mes amis. Nous étions obligés de célébrer après un tel match. Je ne pouvais pas rentrer chez moi et dormir. Encore aujourd’hui, on ne sait pas ce qui s’est passé cette soirée-là. » Les Parisiens non plus.



source:mercato365



