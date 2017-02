Liga: Le Barça dompte l'Atletico Madrid (2-1)

Le Fc Barcelone a remporté (2-1), le choc de la 24e journée de la Liga, qui l’opposait à l’Atlético Madrid, dimanche à Vicente Calderon.

Les Catalans ont ouvert le score grâce à Rafinha avant que Godin n’égalise quelques minutes plus tard sur une tête. Mais la délivrance est venue du génie argentin, Lionel Messi qui a inscrit le but de la victoire à cinq minutes du terme en deux temps. Son 20e but de la saison en championnat permet également à ses partenaires de prendre provisoirement la tête du classement en attendant le match de ce soir entre le Real Madrid et Villarreal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2017 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|