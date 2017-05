Liga: Le Real se balade à Grenade

Le Real Madrid s'est facilement imposé sur la pelouse de Grenade (0-4), ce samedi soir lors de 36e journée de Liga.



James (3e et 11e) et Alvaro Morata (30e et 35e) ont chacun inscrit un doublé sur la pelouse du club andalou, déjà condamné à évoluer en deuxième division la saison prochaine.



Au classement, le Real revient à hauteur du FC Barcelone, large vainqueur de Villarreal un peu plus tôt dans l'après-midi (4-1), et garde toujours la main dans ce duel pour le titre en Liga, avec ce match de plus à jouer le 17 mai sur la pelouse du Celta Vigo.



