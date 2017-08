Liga : Orphelin de Suarez et de Neymar, Messi s’offre en doublé

Opposé à Deportivo Alaves ce samedi 26 août, pour le compte de la 2e journée de Liga, le Barça a pu s'appuyer sur Messi pour l'emporter avec un doublé de l'Argentin (2-0).



Une fois de plus, c'est Leo Messi qui permet au Barça de l'emporter. En l'absence de Neymar, qui a rejoint le PSG cet été et de Luis Suarez, toujours en convalescence, c'est La Pulga qui a permis au club catalan de revenir d'Alaves avec les trois points, ce samedi soir.



Pourtant, Messi n'avait pas débuté la partie de la meilleure des manières. Il ratait même un pénalty obtenu par Piqué vers la fin d'une première période.



Au retour des vestiaires, le Barça et surtout Messi, accélèrent à la 55e minute. Iniesta trouve Jordi Alba sur le flanc gauche, s'ensuit un centre en retrait pour Messi qui marque du gauche. 350e but en Liga pour Messi, un record inédit.



La Pulga double la marque à la 66e, en reprenant une remise de la tête d'Alcacer suite à une grossière erreur défensive des locaux.

