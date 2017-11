Liga: l'Atlético et le Real déçoivent, le Barça s'échappe Le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real a accouché d'un match nul et vierge, samedi soir, lors de la douzième journée de Liga. Un résultat négatif pour les deux équipes, qui pointent désormais à dix points du FC Barcelone.

Le Barça ayant fait le travail un peu plus tôt face à Leganés (3-0), l'Atlético de Madrid et son voisin du Real n'avaient pas le choix ce samedi soir: les deux équipes se devaient de l'emporter pour ne pas se laisser distancer encore un peu plus par le club catalan en tête du classement.



Les deux derniers finalistes de la Ligue des champions se sont quittés sur un résultat nul et vierge lors de ce sommet intense mais pauvre en occasions de la treizième journée de Liga. Et pointent désormais, à dix longueurs du rival barcelonais.



La deuxième place pourrait elle aussi s'éloigner en cas de victoire de Valence, le dauphin du Barça, sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, ce dimanche (15h15). Un résultat qui reléguerait le Real et l'Atlético à six points.



En panne de confiance, l'équipe de Zinédine Zidane a évité le pire lorsque Raphaël Varane a sauvé sur sa ligne de but sur un ballon piqué de Kevin Gameiro (80e).

