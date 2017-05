Liga: le Barça étrille Villarreal et met la pression sur le Real

Au terme d'un match qu'il a maîtrisé, le FC Barcelone s'est imposé sur sa pelouse du Camp Nou face à Villarreal (4-1), lors de la 36e journée de Liga, porté notamment par le doublé de Messi, buteur sur penalty. Un résultat important pour le Barça, qui lui permet, avec trois points d'avance mais deux matches en plus, de mettre la pression sur le Real Madrid, en déplacement à Grenade.



Cédric Bakambu avait contribué à la tenue d'un certain suspense, ce samedi, sur la pelouse du Camp Nou, lors de la 36e journée de Liga, en répondant à la demi-heure de jeu (32e), à l'ouverture du score de Neymar (21e). Malheureusement pour le "sous-marin jaune", finalement, de suspense, il n'y a pas eu en terre catalane. Débordés par des Blaugrana plus entreprenants et plus vifs au retour des vestiaires, les joueurs de Villarreal se sont logiquement inclinés (4-1).



Panenka de Messi sur penalty



Messi juste avant la pause (45e), avait redonné l'avantage aux siens. C'est ensuite Luis Suarez qui se chargera de faire rompre les partenaires de Bakambu, plus effacé au fil de la rencontre, en inscrivant le troisième but des Catalans (69e) puis en provoquant la faute de main de Jaume Costa (80e), sanctionné d'un panenka sur penalty de Messi (82e). Mission accomplie pour les hommes de Luis Enrique, qui observeront avec attention le résultat du Real Madrid à Grenade (20h45), relégué provisoirement à trois points du Barça... mais avec deux matches en moins.



