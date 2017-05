Liga: les matchs-piège à venir pour le Real Madrid et le FC Barcelone

Le FC Barcelone a pris la tête de la Liga grâce à la différence de buts devant le Real Madrid, mais aussi un match en plus que son rival.

Les deux équipes vont ainsi se livrer un duel à distance très haletant. Et même si le Real a son destin en main, son calendrier semble plus compliqué que celui du Barça.



34e journée: Facile pour le FC Barcelone, délicat pour Madrid

Lors de la 34e journée, le FC Barcelone devrait négocier sans encombres la réception d’Osasuna, lanterne rouge au classement et bien parti pour quitter la Liga.

Le Real Madrid, pour sa part, aura un déplacement périlleux chez le Deportivo La Coruna, 16e, mais qui reste très coriace à domicile.



35e journée: Derby Catalan, Valence au Bernabeu

Lors de la 35e journée, les deux équipes auront la lourde tâche d’assurer. Le Barça se déplace chez l’Espanyol pour un Derby décisif, et qui a toujours été indécis, alors que le Real Madrid affronte Valence, mal en point cette saison ( 12e au classement ), mais qui adore jouer au Bernabeu.



36e journée: Villareal, cet adversaire que le Barça déteste affronter

A trois journées de la fin, le FC Barcelone accueille le Villareal de Cédric Bakambu. le Sous Marin jaune a toujours été un adversaire coriace lorsqu’il s’agit d’affronter le Blaugrana et occupe une belle cinquième place au classement.

Le Real Madrid, pour sa part, ira à Grenade, 19e, et qui ne devrait pas poser de problèmes aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo.



37e journée: attention, danger pour les deux équipes!

Las Palmas, qui fait une belle saison comme en témoigne sa belle 13e place ( 16 points devant le premier relégable ) jouera sans pression en réceptionnant la bande à Léo Messi.



Le Real Madrid, lui, devra batailler pour dompter le FC Seville au Santiago Bernabeu. Les Andalous, 4e, devraient se hisser en Ligue des Champions!



38e journée: Avantage FC Barcelone

Il est très probable que le titre se joue, encore une fois, lors de l’ultime journée de Liga, qui semble bien propice au FC Barcelone.

Les hommes de Luis Enrique vont recevoir Eibar, 8e au classement, et qui n’aura rien à perdre, comme rien à gagner lors de ce match.



Le Real lui jouera le titre à Malaga! Un déplacement des plus périlleux d’espagne chez le 15e de Liga, qui adore poser des problèmes aux grosses écuries quand il s’agit de jouer à domicile.

Pour rappel, le match en retard du Real Madrid est un déplacement chez le Celta Vigo, comptant pour le 21e journée.

Vu comme ça, le Barça semble avoir un meilleur calendrier, mais la vérité n’émanera que du rectangle vert en cette fin de Liga qui s’annonce magnifique!



