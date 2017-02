Ligue 1: Débarqué de Guédiawaye Fc, Youssou Dabo rebondit au Stade de Mbour

L’ancien entraîneur du Guédiawaye FC, Youssou Dabo, a confié ce jeudi à l’APS avoir signé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Stade de Mbour (ligue 1), pour ’’gagner un trophée".



"Nous sommes à huit points du leader, nous resterons ambitieux, mais ce sera juste parce qu’on n’a pas décidé de nous renforcer", a dit le jeune technicien.



Sur le banc du Guédiawaye FC depuis la saison dernière (2015-2016), il avait été limogé "en début février pour absence non justifiée".



Dabo avait fait le déplacement au Gabon pour superviser les adversaires du Sénégal dans la poule B, lors de la CAN 2017 au profit du sélectionneur national, Aliou Cissé.



Au Stade de Mbour, Youssou Dabo a affirmé que son ambition est de finir la saison "avec un trophée, puisqu’il y a deux qui sont en jeu".



"Nous allons jouer notre va-tout sur les deux coupes en jeu, la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue", a-t-il dit, précisant toutefois qu’il restait ambitieux en championnat.



Après 10 journées de championnat de ligue 1, le Stade de Mbour accuse un retard de 8 points par rapport au leader, Génération Foot, qui en compte 21.